S&P Global mantiene una view stabile sul settore riassicurativo

Fondamentali solidi nonostante emergere di venti contrari

(Teleborsa) - S&P Global Ratings mantiene una visione stabile del settore riassicurativo globale, con fondamentali solidi che contribuiscono a compensare condizioni di mercato di breve termine sempre più difficili. "I riassicuratori hanno affrontato la stagione degli uragani del 2026 da una posizione di forza, - spiega l'agenzia - supportati da un livello di capitale record e da una solida performance operativa da inizio anno. Ciononostante, stanno emergendo venti contrari a breve termine".



L'abbondante capacità e le perdite da catastrofi inferiori alle attese negli ultimi anni suggeriscono che i prezzi della riassicurazione rimarranno sotto pressione fino al 2027, a causa dell’ampia capacità disponibile da parte dei riassicuratori tradizionali e dei fornitori di capitale alternativo. Di conseguenza, è probabile che i riassicuratori debbano affrontare una pressione crescente per allentare termini e condizioni e che la redditività complessiva ne risenta, diminuendo nel periodo 2026-2027. Nonostante questo, gli esperti di S&P ritengono che i margini di sottoscrizione e la redditività complessiva rimarranno sufficienti a coprire il costo del capitale del settore. Ciò riflette i restanti solidi combined ratio della riassicurazione danni, un solido reddito netto da investimenti e forti utili da riassicurazione vita, a condizione che le perdite annuali dovute a catastrofi naturali e le ingenti perdite causate dall'uomo rimangano entro i limiti di bilancio annuali.



Le catastrofi naturali, i conflitti geopolitici e l'inflazione sociale, che continueranno a richiedere una solida gestione del rischio e del portafoglio, così come il calo dei prezzi, potrebbero frenare la crescita a breve termine. Tuttavia, l'ampio divario di protezione in settori quali il rischio informatico, le energie rinnovabili e i data center offre opportunità di crescita.



I principali rischi del settore rimangono quelli legati alle assicurazioni piuttosto che agli attivi. L'esposizione alle catastrofi naturali e la volatilità delle riserve sinistri continuano a essere le principali fonti di rischio, mentre il rischio di investimento rimane significativamente inferiore rispetto al settore assicurativo primario. S&P continuerà a monitorare l'esposizione dei riassicuratori ad attività meno liquide, tra cui private equity, immobili e debito privato.



Il sondaggio di S&P sull’IA, infine, suggerisce che i riassicuratori stanno adottando con successo questa tecnologia, con gli attuali casi d’uso concentrati principalmente nelle funzioni di supporto, nell’automazione dei processi e nella gestione dei rischi.







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