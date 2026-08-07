Munich Re, l'utile sale più della attese a 2,21 miliardi di euro nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Munich Re , colosso tedesco della riassicurazione, ha registrato un utile netto di 2.211 milioni di euro nel secondo trimestre del 2026 (+6,1% rispetto ai 2.085 milioni di euro del secondo trimestre del 2025 e sopra le attese degli analisti di 1.786 milioni di euro) e di 3.925 milioni di euro nel primo semestre (vs 3.178 milioni). I fattori determinanti del risultato nel secondo trimestre sono stati una buona performance operativa di tutti i segmenti di business, spesa per sinistri di grave entità molto bassa nel settore della riassicurazione danni (combined ratio: 68,9%) e un ottimo risultato degli investimenti (ROI: 5,5%).



"Con un eccellente risultato semestrale di 3,9 miliardi di euro, Munich Re è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo annuale di 6,3 miliardi di euro - ha detto il presidente Christoph Jurecka - Grazie al nostro solido bilancio, ai maggiori proventi da investimenti e al crescente contributo agli utili dei nostri segmenti di business meno volatili, siamo in grado di gestire il ciclo di mercato della riassicurazione danni da una posizione di forza".



"Scegliamo deliberatamente di non accettare contratti in cui i prezzi non sarebbero commisurati al rischio, pur rimanendo un partner affidabile a lungo termine per i nostri clienti, anche dopo i sinistri più ingenti - ha aggiunto - Questi punti di forza sottolineano la nostra ambizione di raggiungere un ritorno sul capitale proprio (ROE) superiore al 18% e un aumento medio annuo degli utili per azione (EPS) superiore all'8% entro il 2030".



Prevedendo opportunità di business favorevoli e durature nei prossimi trimestri, Munich Re punta ancora a generare un utile netto di 6,3 miliardi di euro per l'esercizio finanziario 2026. Sulla base dello sviluppo del business, si prevede che i ricavi assicurativi nel settore riassicurativo ammontino a 38 miliardi di euro (precedentemente 40 miliardi di euro). Si prevede pertanto che i ricavi assicurativi del Gruppo si attestino a 62 miliardi di euro (precedentemente 64 miliardi di euro).



(Foto: by rawpixel on Unsplash)

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