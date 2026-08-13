Riassicuratori globali P&C, primo semestre solido con minori perdite dovute a catastrofi

La ricerca Morningstar DBRS

(Teleborsa) - Le compagnie di riassicurazione P&C hanno registrato solidi risultati nel primo semestre del 2026, sostenuti da basse perdite da catastrofi, svincoli di riserve e una gestione disciplinata delle sottoscrizioni. Lo afferma Morningstar DBRS in una ricerca sul tema.



I prezzi delle polizze catastrofali per il settore immobiliare si sono indeboliti a causa della crescente concorrenza, mentre i rami responsabilità civile e specializzati hanno dovuto affrontare una maggiore incertezza e rischi geopolitici. I proventi da investimenti sono rimasti un fattore chiave per la crescita degli utili, supportati da un patrimonio più ampio, rendimenti elevati e tassi di reinvestimento sostenuti.



Il riacquisto di azioni proprie è rimasto uno strumento fondamentale per la gestione del capitale, supportato da solidi utili e da una forte generazione di capitale.



"Il settore riassicurativo globale danni e responsabilità civile si mantiene in una solida posizione finanziaria per il resto dell'anno, grazie a utili consistenti, proventi da investimenti favorevoli, una gestione disciplinata delle sottoscrizioni, una robusta generazione di capitale e solidi livelli di solvibilità - ha dichiarato Victor Adesanya, Senior Vice President, Global Insurance & Pension Ratings - Sebbene l'attività catastrofale possa aumentare nella seconda metà dell'anno, in particolare durante la stagione degli uragani atlantici, il settore sembra ben posizionato per assorbire la volatilità delle perdite e gestire le condizioni di mercato competitive, continuando al contempo a generare interessanti rendimenti da sottoscrizione e investimenti".



Le principali compagnie selezionate (Arch Capital Group, RenaissanceRe Holding, Everest Re Group e AXIS Capital Holding) hanno registrato un utile netto aggregato record di 14 miliardi di dollari nel primo semestre 2026, in crescita del 16,7% rispetto ai 12 miliardi di dollari del primo semestre del 2025.



(Foto: by rawpixel on Unsplash)

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