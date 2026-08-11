New York: mette il turbo Apollo Global Management
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il primario gestore patrimoniale alternativo statunitense, che tratta in rialzo del 4,89%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Apollo Global Management mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7%, rispetto a +1,89% dell'indice del basket statunitense).
Le implicazioni di breve periodo di Apollo Global Management sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 141,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 133,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 148,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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