Milano 10:38
51.935 -0,59%
Nasdaq 3-set
29.482 0,00%
Dow Jones 3-set
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Londra 10:38
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Francoforte 10:38
25.990 -0,05%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 3/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 3/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,02%.

Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10.855,2, mentre il primo supporto è stimato a 10.780,1. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10.930,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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