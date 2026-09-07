Milano 16:25
52.186 +0,16%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
53.414 -0,51%
Londra 16:25
10.838 +0,07%
Francoforte 16:26
25.999 -0,18%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 4/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 4/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la seduta con un -0,06%.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE 100 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 10.851,8. Rischio di eventuale correzione fino al target 10.776,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 10.926,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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