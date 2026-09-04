Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 3/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Discreta performance per l'indice svizzero, che si è attestato a 14.394,8.
La situazione di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 14.434,2. Supporto visto a quota 14.320,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 14.547,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)