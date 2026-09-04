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Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (-0,02% alle 19:30)
Il Nasdaq-100 tratta sulla parità a 29.475,77 punti
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04 settembre 2026 - 19.30
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L'indice dei tecnologici USA passa di mano con un trascurabile -0,02% alle 19:30 e scambia a 29.475,77 punti.
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