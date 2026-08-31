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Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,08%
Il Nasdaq-100 chiude a 29.456,97 punti
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31 agosto 2026 - 22.03
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