Milano 31-ago
0 0,00%
Nasdaq 31-ago
29.457 +0,08%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 31-ago
26.258 -1,17%

Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,08%

Il Nasdaq-100 chiude a 29.456,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,08%
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto +0,08%, terminando le negoziazioni a 29.456,97 punti.
Condividi
```