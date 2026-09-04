Carburanti, prorogato al 10 settembre il taglio accise sul gasolio. Delusi i consumatori

Codacons: "Elemosina, nulla per la benzina". Assoutenti chiede una misura strutturale.

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin hanno firmato il decreto ministeriale che proroga fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, in scadenza il giorno successivo, attivando il meccanismo delle accise mobili. Si attende ora la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.



Duro il commento di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori: "Il taglio sul gasolio è come sempre inadeguato e ratifica solo i prezzi astronomici sopra i 2,2 euro al litro in autostrada e oltre 2,1 euro nelle strade normali. Certo meglio la proroga dell'eliminazione dello sconto, ma è come dover bere la cicuta". Dona ha inoltre criticato l'assenza di interventi sulla benzina, ricordando che restano pochi giorni "per far capire alla maggioranza di Governo che gli sconti riservati a chi ha un Isee basso non risolvono il problema di chi fatica ad arrivare alla fine del mese".



Ancora più critico il Codacons, che parla di "elemosina" da parte del governo: "Si limita a prorogare il taglio per soli 17 centesimi di euro e solo sul gasolio, lasciando fuori 17 milioni di automobilisti che dispongono di auto a benzina". L'associazione segnala che la benzina verde ha raggiunto 2,134 euro al litro in autostrada al self, un record storico eguagliato solo nel marzo 2022, calcolando che rispetto al 1° luglio il gasolio costa 27,3 centesimi in più (+13,65 euro a pieno) e la benzina 24 centesimi in più (+12 euro a pieno), nonostante lo sconto fiscale.



Anche Assoutenti esprime preoccupazione per l'assenza di misure strutturali: "Il continuo ricorso alla proroga dello sconto fiscale dimostra le difficoltà dell'esecutivo nell'affrontare in modo adeguato quella che è a tutti gli effetti una emergenza economica", ha dichiarato il presidente Gabriele Melluso, chiedendo "un intervento stabile e strutturale sulle accise".

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