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Carburanti, Mimit: prezzo medio benzina a 1,994 euro e gasolio a 2,099 euro

I dati giornalieri dell'Osservatorio prezzi carburanti

Economia
Carburanti, Mimit: prezzo medio benzina a 1,994 euro e gasolio a 2,099 euro
(Teleborsa) - Il prezzo dei carburanti è ancora in ascesa, di riflesso a quotazioni petrolifere che hanno nuovamente superato i 90 dollari al barile.

Secondo gli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - martedì 18 agosto 2026 - il prezzo medio in modalità 'self service', lungo la rete stradale nazionale, è pari a 1,994 euro/l per la benzina e 2,099 euro/l per il gasolio, che si confronta con 1,992 euro per la benzina e 2,093 euro per il gasolio del giorno prima.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,073 euro/l per la benzina e 2,173 euro/l per il gasolio, contro i 2,071 euro per la benzina e 2,170 euro per il gasolio di lunedì.
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