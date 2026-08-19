Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,997 euro e gasolio a 2,107 euro

(Teleborsa) - Continuano ad aumentare i prezzi dei carburanti, annullando anche l'effetto delle accise sul gasolio, in risposta alla progressiva ascesa del prezzo del petrolio sopra i 90 dollari.



Secondo il monitoraggio giornaliero dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 19 agosto 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,997 euro/l per la benzina e 2,107 euro/l per il gasolio. (da rispettivamente 1,994 euro e 2,099 euro del giorno prima).



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,074euro/l per la benzina e 2,178 euro/l per il gasolio (rispetto a 2,073euro per la benzina e 2,173 euro per il gasolio di martedì).

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