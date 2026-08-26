Carburanti, Mimit: prezzo medio self 2,017 euro benzina e 2,137 euro gasolio

(Teleborsa) - Nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti, nel giorno in cui il CdM dovrebbe ulteriormente prorogare il taglio delle accise sul gasolio. Secondo gli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 26 agosto 2026 - il prezzo medio in modalità 'self service', lungo la rete stradale nazionale, si è attestato a 2,017 euro/l per la benzina, a fronte dei 2,015 euro di ieri, e 2,137 euro/l per il gasolio (2,136 euro il precedente).



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,092 euro/l per la verde (2,091 euro ieri) e 2,208 euro/l per il diesel (2,207 euro la vigilia).



Numeri che, secondo Codacons, rendono "ancora più urgente un intervento strutturale", sfruttando sia le accise mobili che la tassazione degli extraprofitti. "Dal 4 luglio a oggi i prezzi della benzina sono saliti di 19,7 centesimi al litro sulla rete stradale nazionale, mentre il gasolio ha registrato un aumento di 23,8 centesimi al litro. - ricorda l'associazione dei consumatori - Una crescita che si traduce, per un pieno da 50 litri, in una maggiore spesa rispettivamente di 9,85 euro per la benzina e 11,90 euro per il gasolio".



Confesercenti evidenzia invece che "questa estate fare il pieno è costato agli italiani fino a 1,8 miliardi di euro in più rispetto a luglio ed agosto dello scorso anno. Un aggravio che ha pesato sui bilanci delle famiglie proprio nei due mesi centrali delle vacanze, incidendo sulla mobilità e sui consumi turistici".



(Foto: bizoon | 123RF)

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