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Carburanti, prezzo medio sale. Mimit: benzina self a 2,039 euro/l, gasolio a 2,147 euro/l

Economia
Carburanti, prezzo medio sale. Mimit: benzina self a 2,039 euro/l, gasolio a 2,147 euro/l
(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, secondo i dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi, giovedì 3 settembre 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,039 €/l per la benzina e 2,147 €/l per il gasolio, in aumento rispetto ai 2,027 €/l e 2,131 €/l registrati il giorno precedente.

Sulla rete autostradale, il prezzo medio self si attesta a 2,124 €/l per la benzina e 2,221 €/l per il gasolio, anch'essi in rialzo rispetto ai 2,110 €/l e 2,206 €/l di mercoledì.
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