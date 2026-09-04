Eventi e scadenze del 4 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 04/09/2026

Appuntamenti:

UE - Riunione informale del Consiglio "Affari generali" - Dublino - La riunione sarà presieduta dal Ministro di Stato irlandese per gli Affari europei e la Difesa, Thomas Byrne. Parteciperanno i Ministri dell'UE, i loro omologhi dei Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE, i Commissari europei e i membri del Parlamento europeo. Segue conferenza stampa (da giovedì 03/09/2026 a venerdì 04/09/2026)

EFELA Nuclear Congress 2026 - Palazzo Edison, Milano - L'evento dal titolo Comparison of European and Non-EU Regulatory Experiences in the Field of Nuclear Energy Law, organizzato da EFELA (European Federation of Energy Law Associations) e ospitato da Edison e AIDEN (Associazione Italiana di Diritto dell'Energia), riunirà autorità regolatorie, rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali, accademici, giuristi e operatori del settore. Al centro del confronto le principali evoluzioni normative e regolatorie dell'energia nucleare (da giovedì 03/09/2026 a venerdì 04/09/2026)

IFA Berlin 2026 - Messe Berlin - Fiera leader mondiale dedicata a elettronica di consumo, home entertainment e smart home, con esposizione, conferenze e incontri B2B su innovazione e tecnologia (da venerdì 04/09/2026 a martedì 08/09/2026)

Vicenzaoro September 2026 e T.Gold - Salone internazionale dedicato all'oreficeria e alla gioielleria, organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza con circa 1.300 espositori da 145 Paesi. Manifestazione di riferimento per la Community orafa, dove saranno presenti anche buyer, giornalisti e opinion leader. L'edizione 2026 vedrà inoltre l'integrazione di T.Gold, evento dedicato a macchinari e tecnologie per la produzione orafa (da venerdì 04/09/2026 a martedì 08/09/2026)

52° Forum di Cernobbio - "Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive" - L'appuntamento annuale del forum Ambrosetti, di TEHA Group che si svolge a Villa d'Este, riunisce Capi di Stato e di Governo, massimi rappresentanti delle istituzioni internazionali, Ministri, premi Nobel, imprenditori, manager ed esperti di tutto il mondo, per confrontarsi sui temi di maggiore impatto per l'economia globale e sull'internazionalità (da venerdì 04/09/2026 a domenica 06/09/2026)

Rating sovrano - Austria, Rep. Ceca, Germania, Slovenia - Scope pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Grecia e Cipro - DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Portogallo - Fitch pubblica la revisione del merito di credito

"Il governo più stabile, l’Italia più forte. 4 anni di impegno per la Nazione" - Porto di Bari - Evento organizzato da Fratelli d'Italia per fare il punto sui quattro anni di attività del Governo Meloni, con un focus sui principali risultati dell'esecutivo e sulle prossime sfide per il Paese. È previsto l'intervento conclusivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Parteciperanno numerosi ministri, tra i quali, Adolfo Urso, Antonio Tajani e Matteo Salvini

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso a Cernobbio - Cernobbio, Villa d'Este - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al Forum The European House – Ambrosetti nel panel "Made in Italy: Competitiveness, Innovation and Strategic Autonomy"

12:45 - Conferenza stampa TEHA/Beretta a Cernobbio - Conferenza stampa dal titolo "Sicurezza, industria e interesse nazionale: qual è il ruolo dell'Italia nel nuovo scenario globale?", organizzata da TEHA Group e Beretta in occasione del Forum Ambrosetti. Verrà presentato il rapporto "L'Italia come produttore di sicurezza. La filiera delle armi leggere tra interesse nazionale e sicurezza collettiva". Parteciperanno Lorenzo Tavazzi, Senior Partner e Responsabile dell'Area Scenari e Intelligence di The European House – Ambiresti e Carlo Ferlito, General Manager & CEO di Fabbrica d'Armi Pietro Beretta

15:30 - Presentazione Report A2A -TEHA Group a Cernobbio - In occasione del Forum di Cernobbio, il Presidente di A2A, Roberto Tasca e l'AD, Renato Mazzoncini, insieme a Lorenzo Tavazzi Senior Partner e Board Member di TEHA, presenteranno i risultati della ricerca "Investire per competere. Il contributo delle Utility a sviluppo e occupazione del Paese". Lo studio analizza il ruolo degli investimenti del settore Energy & Utility nel sostenere sviluppo, competitività e resilienza dell’Italia dopo il PNRR, quantificando le risorse private attivabili e i relativi benefici economici, ambientali e sociali

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

LU-VE Group - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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