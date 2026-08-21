Eventi e scadenze del 21 agosto 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 21/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni

Rating sovrano - Olanda e Irlanda - Moody's pubblica la revisione del merito di credito

Rimini Meeting 2026 - "L'amor che move il sole e l'altre stelle" - Fiera di Rimini - Alla 47ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano ogni anno esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese. Sono previsti 150 convegni con circa 500 relatori italiani e internazionali, tra i quali Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea), Gabriele Fava (Presidente INPS), Roberta Metsola (Presidente del Parlamento Europeo) e i ministri Tajani, Salvini, Urso, Giuli, Valditara e Lollobrigida. Sarà presente Papa Leone XIV (da venerdì 21/08/2026 a mercoledì 26/08/2026)

10:00 - BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Luglio 2026

20:15 - XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 - Taranto - Cerimonia di apertura della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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