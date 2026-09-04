Francoforte: brillante l'andamento di Aixtron

(Teleborsa) - Avanza Aixtron , che guadagna bene, con una variazione del 2,74%.



Il movimento di Aixtron , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Analizzando lo scenario di Aixtron si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 35,81 Euro. Prima resistenza a 36,77. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 35,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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