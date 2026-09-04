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Francoforte: brillante l'andamento di Aixtron

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Aixtron
(Teleborsa) - Avanza Aixtron, che guadagna bene, con una variazione del 2,74%.

Il movimento di Aixtron, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Analizzando lo scenario di Aixtron si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 35,81 Euro. Prima resistenza a 36,77. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 35,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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