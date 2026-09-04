Francoforte: scambi in positivo per Porsche Automobil Holding
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding impegnata nel settore automobilistico, che tratta in utile del 3,79% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Porsche Automobil Holding mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,31%, rispetto a -1,07% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Lo status tecnico di Porsche Automobil Holding perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 28,72 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 29,59. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 28,38.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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