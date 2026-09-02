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Francoforte: in calo Porsche Automobil Holding

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Porsche Automobil Holding
Ribasso per la holding impegnata nel settore automobilistico, che presenta una flessione del 3,39%.
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