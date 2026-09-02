Francoforte: movimento negativo per Porsche Automobil Holding
(Teleborsa) - Retrocede la holding impegnata nel settore automobilistico, con un ribasso dell'1,94%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Porsche Automobil Holding mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,95%, rispetto a -1,49% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Porsche Automobil Holding rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,03 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27,62. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,44.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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