Francoforte: movimento negativo per Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Retrocede la holding impegnata nel settore automobilistico , con un ribasso dell'1,94%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Porsche Automobil Holding mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,95%, rispetto a -1,49% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Porsche Automobil Holding rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,03 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27,62. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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