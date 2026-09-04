Francoforte: Wacker Chemie scende verso 87,65 Euro

(Teleborsa) - A picco Wacker Chemie , che presenta un pessimo -4,91%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Wacker Chemie più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di Wacker Chemie mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 93,7 Euro. Rischio di discesa fino a 87,65 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 99,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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