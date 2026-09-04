Hammack (Fed), la banca centrale deve essere pronta ad agire sull'inflazione

La presidente della Fed di Cleveland aveva votato contro i tassi invariati di luglio

(Teleborsa) - La Federal Reserve deve intervenire per ridurre l’inflazione. Lo ha dichiarato venerdì la presidente della Fed di Cleveland, Beth Hammack, aggiungendo che i dati attuali e i rapporti provenienti dal suo distretto indicano che la politica monetaria non sta esercitando una pressione sufficiente sull’economia.



La presidente della Fed di Cleveland è stata una dei tre membri del comitato che hanno votato contro la decisione della Fed di luglio di mantenere i tassi di interesse invariati.



Sulla scia di un solido rapporto sull’occupazione pubblicato venerdì, gli investitori attribuiscono ora una probabilità leggermente superiore al 60% a un aumento dei tassi nella riunione del Federal Open Market Committeedel 15 e 16 settembre.

Condividi

```