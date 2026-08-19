Verbali FED tra incertezza e preoccupazione: molti funzionari per inasprimento tassi se inflazione persistente

La riunione del 28-29 luglio

(Teleborsa) - Le preoccupazioni per l'inflazione si sono acuite durante la riunione della Federal Reserve del 28-29 luglio. Come emerge dai verbali della seduta pubblicati mercoledì, "diversi" membri del comitato si sono espressi a favore di un aumento dei tassi di interesse mentre "molti" hanno affermato che sarebbe necessario un aumento dei costi di finanziamento se l'inflazione non scendesse al target del 2% fissato dalla banca centrale statunitense.



A luglio, si ricorda, il FOMC ha votato 9 a 3 per mantenere il tasso di riferimento sui fondi federali in un intervallo compreso tra il 3,5% e il 3,75%. La presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan, la presidente della Fed di Cleveland, Beth Hammack, e il presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, si sono opposti, votando a favore di un aumento dei tassi di un quarto di punto percentuale.



Altri due presidenti regionali che non hanno votato a luglio, Jeff Schmid di Kansas City e Alberto Musalem di St. Louis, hanno in seguito lasciato intendere che avrebbero sostenuto un aumento dei tassi di interesse durante la riunione.



Gran parte del dibattito politico durante l'incontro di luglio si è concentrato sulle diverse prospettive inflazionistiche.



"La maggior parte dei partecipanti prevedeva che l'inflazione sarebbe diminuita nel corso dell'anno, man mano che gli effetti dei dazi e dei precedenti aumenti dei prezzi dell'energia si sarebbero attenuati, ma molti hanno anche rilevato la possibilità che l'inflazione potesse rimanere elevata in modo più persistente", si legge nel verbale.



Il verbale mostra che le prospettive inflazionistiche dei partecipanti erano "altamente incerte" e che la ripresa della guerra con l'Iran "offuscava le prospettive inflazionistiche". I funzionari hanno descritto il mercato del lavoro come stabile, con domanda e offerta di lavoro in equilibrio.



I verbali sono stati pubblicati poco più di una settimana prima dell'incontro annuale della Federal Reserve a Jackson Hole, nel Wyoming, dove il numero uno della FED Kevin Warsh dovrebbe pronunciare il suo primo discorso da quando ha assunto la presidenza della banca centrale a maggio.











(Foto: @ Shutterstock)

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