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Hammack (Fed), agire ora per riportare l'inflazione all'obiettivo

Finanza
Hammack (Fed), agire ora per riportare l'inflazione all'obiettivo
(Teleborsa) - La Federal Reserve dovrebbe alzare immediatamente i tassi per riportare l'inflazione sotto controllo.

E' quanto ha dichiarato la presidente della Federal Reserve di Cleveland, Beth Hammack, intervenendo alla Dayton Area Chamber of Commerce, nell'Ohio, spiegando che "è davvero necessario agire ora per riportare l'inflazione al livello obiettivo" e che "più a lungo l'inflazione rimane al di sopra dell'obiettivo, più sarà difficile riportarla verso il basso e maggiori saranno le conseguenze per imprese e cittadini".


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