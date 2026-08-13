Giappone, governo favorevole ad aumento dei tassi a breve da parte della BoJ

(Teleborsa) - Il governo del Primo Ministro Sanae Takaichi sarebbe favorevole a un aumento dei tassi a breve termine da parte della Banca del Giappone. Lo ha riportato Bloomberg citando fonti vicine alla vicenda. Fonti secondo cui la prossima mossa della BOJ è attesa per settembre o ottobre.



I timori della banca centrale riguardo alla debolezza dello yen e al conseguente aumento dei prezzi, uniti alla volontà del governo di rafforzare l'impatto del recente intervento valutario tra Stati Uniti e Giappone, sarebbero secondo le fonti i motivi che li stanno portando a concordare sulla necessità di un aumento dei tassi a breve termine.



I funzionari della banca centrale intendono ancora valutare l'evoluzione dell'economia e dei prezzi prima di prendere una decisione definitiva sui tempi del prossimo aumento dei tassi, ma non escludono un intervento dopo la pausa estiva.



Ma intanto gli operatori di mercato stimano una probabilità di oltre il 70% di un aumento dei tassi d'interesse in occasione della prossima riunione di politica monetaria della BOJ, prevista per il 18 settembre.



L'ufficio del Primo Ministro ha dichiarato che le specifiche misure di politica monetaria, compresi gli aumenti dei tassi di interesse, dovrebbero essere lasciate alla Banca del Giappone, ma che la banca centrale dovrebbe collaborare strettamente con il governo per raggiungere l'obiettivo di inflazione del 2% in modo "stabile"





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