Nuova Zelanda, Reserve Bank alza il tasso di 25 punti base al 2,75% come previsto

(Teleborsa) - La Reserve Bank neozelandese, in linea alle previsioni, ha alzato il tasso di interesse ufficiale di 25 punti base, portandolo al 2,75%. Le nuove previsioni della banca centrale segnalano la possibilità di un ulteriore rialzo entro la fine dell'anno, sebbene i funzionari si siano mostrati meno propensi a riportare i tassi a un livello del 3% o superiore.



"È probabile che ci sarà un ulteriore aumento del tasso ufficiale di interesse", ha dichiarato la governatrice Anna Breman. "Tuttavia, i tempi sono molto incerti perché prenderemo in considerazione gli effetti dei due aumenti già effettuati, nonché tutte le nuove informazioni che stanno emergendo e il modo in cui queste influenzano le prospettive di inflazione a medio termine".



La banca centrale neozelandese ha in programma altre due riunioni quest'anno, una delle quali a soli nove giorni dalle elezioni del 7 novembre, e ha affermato che le decisioni future dipenderanno dalla valutazione dei dati da parte del Comitato di politica monetaria e dai rischi di inflazione a medio termine.



In particolare, le previsioni della Reserve Bank stimano che il tasso di interesse ufficiale medio salirà al 2,81% nel quarto trimestre, un valore comunque inferiore rispetto al 2,84% annunciato a maggio, e raggiungerà il 3,07% entro metà 2027.



Infine, sul fronte dei prezzi, "Gli indicatori prospettici di inflazione e capacità produttiva inutilizzata sono coerenti con il raggiungimento dell'obiettivo a medio termine", ha affermato il Comitato di politica monetaria. "Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono vicine al 2%, mentre la maggior parte delle previsioni di inflazione a uno e due anni sono diminuite da maggio".

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