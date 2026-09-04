I Grandi Viaggi amplia CdA a 9 membri con ingresso di Arnò e Argentieri Piuma

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti de I Grandi Viaggi , società italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, ha deliberato di rideterminare la composizione del CdA da 7 a 9 amministratori e di nominare quali nuovi amministratori Gaetano Arnò e Stefania Argentieri Piuma, che rimarranno in carica fino alla scadenza prevista per l'intero consiglio (fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 ottobre 2027). Gli amministratori, che non detengono partecipazioni della società, hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza.



L'assemblea era stata convocata su richiesta dell'azionista Monforte & C. (che fa capo al presidente Luigi Maria Clementi), titolare del 55,6% del capitale.



L'allargamento del CdA e l'aumento dei consiglieri indipendenti è arrivato dopo un anno di pressione da parte dell'investitore attivista Hoop Club, secondo cui I Grandi Viaggi per anni è stata percepita dal mercato come una società fortemente sottovalutata rispetto al valore dei suoi asset, con una gestione fortemente accentrata nelle mani del presidente Luigi Maria Clementi e di sua figlia Corinne, e caratterizzata da una mancanza di un piano di successione chiaro e da una scarsa apertura al mercato. Hoop Club ha promosso un patto parasociale che è arrivato a raccogliere poco meno del 30% del capitale, chiedendo poi maggiore trasparenza, una revisione delle strategie, l'ingresso di figure indipendenti e una pianificazione del ricambio generazionale. A fine 2025, fronteggiando il continuo rifiuto della famiglia Clementi ad aprire un dialogo, Hoop Club ha anche inviato esposti e lettere al CdA e alla Consob per denunciare le criticità della governance.

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