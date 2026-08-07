Novamarine, assemblea conferisce al cda una delega ad aumentare il capitale per massimi 20 milioni

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di Novamarine ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione una delega ad aumentare il capitale, per un importo massimo complessivo di venti milioni di euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, esercitabile in una o più volte, anche in via scindibile, entro il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare.



Le azioni di nuova emissione potranno essere offerte in opzione agli aventi diritto ovvero, a discrezione del CdA, con esclusione o limitazione del diritto di opzione.



La delega - spiega una nota - è volta a dotare la società di uno strumento flessibile e tempestivo di accesso al mercato dei capitali a sostegno della strategia di crescita, consentendo di cogliere le opportunità di rafforzamento patrimoniale e di sviluppo - anche mediante acquisizioni, conferimenti in natura o l’ingresso nel capitale di investitori qualificati e di partner industriali, commerciali, finanziari o strategici - con tempi di esecuzione significativamente più rapidi rispetto a quelli richiesti dalla convocazione di un'assemblea straordinaria, secondo una prassi diffusa tra gli emittenti con azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

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