Milano
10:49
52.017
-0,44%
Nasdaq
3-set
29.482
0,00%
Dow Jones
3-set
53.686
+1,18%
Londra
10:49
10.823
-0,08%
Francoforte
10:49
26.008
+0,02%
Venerdì 4 Settembre 2026, ore 11.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: andamento rialzista per Accor
Parigi: andamento rialzista per Accor
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Turismo
04 settembre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Scambia in profit il
Gruppo di servizi francese
, che lievita del 2,56%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: andamento rialzista per Legrand
Parigi: andamento rialzista per Hermes
Parigi: andamento rialzista per Capgemini
Parigi: positiva la giornata per Accor
Titoli e Indici
Accor
+2,67%
Altre notizie
Parigi: andamento rialzista per Publicis Groupe
Parigi: andamento sostenuto per Legrand
Parigi: andamento sostenuto per LVMH
Parigi: andamento negativo per EssilorLuxottica
Parigi: andamento sostenuto per Safran
Parigi: andamento sostenuto per Dassault Systemes
Guide
Opzioni: cosa sono, caratteristiche e come si usano sui mercati finanziari
Le opzioni sono contratti derivati che danno a chi le compra un diritto: acquistare o vendere un sottostante a un prezzo stabilito, entro una certa data o alla scadenza.
leggi tutto