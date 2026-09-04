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Parigi: andamento rialzista per Accor

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Parigi: andamento rialzista per Accor
Scambia in profit il Gruppo di servizi francese, che lievita del 2,56%.
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