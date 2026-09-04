Istat, veicoli circolanti superano 44 milioni: prevalgono alimentazioni tradizionali

Il report dell'Istat. Percorrenze per quasi 471,6 miliardi di veicoli-chilometro

(Teleborsa) - I veicoli circolanti in Italia nel 2023 erano 44,3 milioni, pari all’82,2% dell’intero parco veicolare, e complessivamente hanno percorso quasi 471,6 miliardi di veicoli-chilometro sulle strade italiane e all’estero. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Istat riferito al 2023.



Il parco circolante medio è principalmente costituito da autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri (78,5%), da motocicli e quadricicli (11,5%) e da veicoli commerciali leggeri (7,7%).



Rispetto al 2021, il parco medio annuo circolante complessivo è aumentato del 2,6% (+1,1 milioni di veicoli), i soli autoveicoli circolanti sono aumentati dell’1,9% (+643mila autovetture).



Le percorrenze totali sono cresciute del 10% tra il 2023 e il 2021, con un aumento significativo di quelle dei veicoli commerciali pesanti (+18,1%) e degli autobus (+18,1%). Le percorrenze totali degli autoveicoli per il trasporto passeggeri sono aumentate del 9,7%.



Le percorrenze medie sono aumentate del 7,2% nel 2023 rispetto al 2021. Gli autoveicoli hanno percorso in media 10.949 km nel 2023 (+784 km rispetto al 2021). Gli autobus hanno percorso, in media, poco più di 35mila chilometri e i trattori stradali oltre 73mila chilometri, a fronte di una percorrenza media annua pari a 15mila chilometri per i veicoli commerciali leggeri.



All’aumentare dell’età del veicolo diminuiscono i chilometri mediamente percorsi in un anno. Gli autoveicoli per il trasporto di passeggeri che hanno percorso più strada sono quelli con meno di 5 anni: 13,6mila chilometri in media nel 2023.



Quanto alle tipologie di veicolo, si stima che, nel 2023, poco più di 15 milioni di autoveicoli circolanti adibiti al trasporto di passeggeri siano alimentati a gasolio, oltre 14 milioni a benzina e 2,7 milioni a gas Gpl. Gli autoveicoli per trasporto passeggeri ibridi elettrici hanno avuto un sensibile aumento rispetto al 2021 e sono arrivati a sfiorare quasi i 2 milioni di unità, mentre sono circa 900mila quelli a metano e 183mila gli autoveicoli a trazione esclusivamente elettrica.



Gli autoveicoli per trasporto passeggeri a gasolio percorrono mediamente più chilometri (oltre 13mila). Anche i veicoli che utilizzano sistemi di alimentazione a minore impatto ambientale, come i veicoli elettrici o ibridi hanno percorrenze medie piuttosto elevate, rispettivamente pari a circa 12mila e 13 mila chilometri all’anno.



Più di tre veicoli circolanti su quattro sono classificati Euro 4 o più: le categorie meno inquinanti. Circa il 4% del parco circolante è precedente all’introduzione degli standard di emissione europei ed è quindi classificato come Euro 0.



I veicoli totalmente elettrici sono poco più di 240 mila, pari a circa lo 0,5% del parco circolante.





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