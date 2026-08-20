Consip, al via gare per rinnovo parco auto PA

(Teleborsa) - Prende il via il nuovo programma di gare Consip dedicato al noleggio di veicoli a lungo termine senza conducente, finalizzato a supportare il rinnovo del parco veicoli della PA con soluzioni efficienti, sostenibili e tecnologicamente aggiornate. E' stato infatti pubblicato l’avviso di preinformazione dell’Accordo Quadro "Vetture in Noleggio".



Il programma è articolato in tre iniziative autonome e specializzate, dedicate a specifiche categorie di veicoli e finalizzate a garantire una maggiore coerenza tra le esigenze delle amministrazioni, le caratteristiche tecniche dei mezzi e le relative soluzioni contrattuali.



Le tre iniziative di gara, che saranno pubblicate tra il 2026 e il 2027, riguarderanno: vetture per la mobilità di servizio per attività amministrative e tecniche (pubblicazione bando di gara entro settembre 2026); veicoli commerciali destinati alle attività operative, tecniche e logistiche, quali interventi sul territorio, manutenzioni, trasporto di attrezzature e supporto ai servizi pubblici (pubblicazione nell’ultimo trimestre 2026); veicoli destinati alle Forze di Sicurezza per attività di controllo del territorio, vigilanza, prevenzione e pronto intervento (pubblicazione entro il primo semestre 2027)



Con questo programma, Consip amplia e specializza ulteriormente gli strumenti dedicati alla mobilità, mettendo a disposizione delle amministrazioni soluzioni più mirate alle diverse esigenze di utilizzo dei veicoli e favorendo una gestione delle flotte pubbliche sempre più efficiente, sostenibile e innovativa.

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