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New York: prevalgono le vendite su Builders FirstSource

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Builders FirstSource
Ribasso scomposto per il fornitore di prodotti per l'edilizia, che esibisce una perdita secca del 4,37% sui valori precedenti.
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