Milano
17:35
53.699
-0,01%
Nasdaq
21:14
29.779
+0,86%
Dow Jones
21:14
53.828
+0,07%
Londra
17:35
10.833
-0,10%
Francoforte
17:35
26.331
-0,23%
Mercoledì 12 Agosto 2026, ore 21.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: prevalgono le vendite su Builders FirstSource
New York: prevalgono le vendite su Builders FirstSource
Migliori e peggiori
,
In breve
12 agosto 2026 - 18.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso scomposto per il
fornitore di prodotti per l'edilizia
, che esibisce una perdita secca del 4,37% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: pioggia di acquisti su Builders FirstSource
Builders FirstSource scambia in rosso a New York
Si muove in ribasso Builders FirstSource a New York
New York: Builders FirstSource sale verso 72,68 USD
Titoli e Indici
Builders Firstsource
-3,28%
Altre notizie
New York: Builders FirstSource in forte calo
New York: prevalgono le vendite su Bunge
New York: prevalgono le vendite su Marriott International
New York: prevalgono le vendite su Elevance Health
New York: prevalgono le vendite su Vertiv Holdings
New York: prevalgono le vendite su Seagate Technology
Guide
Trimestrali in Borsa: perché un titolo sale o scende dopo i risultati
Le trimestrali sono uno dei passaggi in cui il mercato aggiorna il giudizio su una società quotata. Ogni tre mesi l’azienda mostra come sono andate le vendite, quanto utile ha generato, come si sono...
leggi tutto