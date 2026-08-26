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Piazza Affari: andamento negativo per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento negativo per il comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano perde l'1,37%, continuando la seduta a 27.209,77 punti.
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