Milano 15:24
53.293 -0,55%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 15:24
10.747 +0,25%
Francoforte 15:24
26.220 -0,45%

Piazza Affari: andamento rialzista per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento rialzista per il comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano continua la giornata in aumento dello 0,77%.
Condividi
```