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Piazza Affari: cresce senza grande impeto il comparto oil italiano

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Piazza Affari: cresce senza grande impeto il comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano procede a piccoli passi, avanzando a 28.128,81 punti.
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