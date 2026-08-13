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Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal comparto oil italiano

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Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal comparto oil italiano
Cede alle vendite l'indice petrolifero a Milano, che retrocede a 27.732,02 punti.
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