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Piazza Affari: retrocede di poco il comparto oil italiano

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Piazza Affari: retrocede di poco il comparto oil italiano
Si posiziona sotto la parità l'indice petrolifero a Milano, che retrocede a 27.901,62 punti.
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