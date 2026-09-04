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PLATINUM del 3/09/2026

Finanza
PLATINUM del 3/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Effervescente il metallo bianco-argenteo, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,95%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.862,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.778,8. L'equilibrata forza rialzista del platino è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.946,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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