Milano 16:27
52.160 -0,16%
Nasdaq 16:27
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Dow Jones 16:27
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Londra 16:27
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Francoforte 16:27
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USA, Tasso disoccupazione in agosto

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USA, Tasso disoccupazione in agosto
USA, Tasso disoccupazione in agosto pari a +4,1%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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