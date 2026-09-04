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/ USA, Tasso disoccupazione in agosto
USA, Tasso disoccupazione in agosto
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04 settembre 2026 - 14.35
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Tasso disoccupazione in agosto pari a +4,1%
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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