Milano 12:40
52.725 +0,88%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 12:40
10.813 +0,19%
Francoforte 12:40
26.519 +0,58%

Germania, Tasso disoccupazione in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Tasso disoccupazione in agosto
Germania, Tasso disoccupazione in agosto pari a +6,4%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```