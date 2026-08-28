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Germania, Tasso disoccupazione in agosto
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28 agosto 2026 - 10.15
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Tasso disoccupazione in agosto pari a +6,4%
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
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