Appuntamenti macroeconomici del 7 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 07/08/2026
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso -3,1%; preced. 3,7%)
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 116,5 punti; preced. 116,5 punti)
07:30 Francia: Tasso disoccupazione, trimestrale (preced. 8,1%)
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. 0,9%)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 17 Mld Euro; preced. 19,1 Mld Euro)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -6,5 Mld Euro; preced. -6,9 Mld Euro)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -100 Mln Euro)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,2%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 88K unità; preced. 57K unità)
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