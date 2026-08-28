Germania, tasso disoccupazione agosto stabile al 6,4%

(Teleborsa) - Risulta stabile la disoccupazione in Germania ad agosto. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato è al 6,4%, in linea con il dato registrato nel mese precedente e stimato dagli analisti.



Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) sale a 3,061 milioni dai precedenti 3,007 milioni. Quello destagionalizzato è in lieve aumento a 2,996 milioni da 2,993 milioni.

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