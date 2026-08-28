Milano 27-ago
52.265 0,00%
Nasdaq 27-ago
29.642 +1,43%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 27-ago
10.793 0,00%
Francoforte 27-ago
26.367 0,00%

Giappone, Tasso disoccupazione in luglio

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Giappone, Tasso disoccupazione in luglio
Giappone, Tasso disoccupazione in luglio pari a +2,4%, in calo rispetto al precedente +2,5% (la previsione era +2,5%).

(Foto: Sofia Terzoni / Pixabay)
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