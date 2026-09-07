Milano 16:24
52.189 +0,17%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
53.414 -0,51%
Londra 16:24
10.838 +0,06%
Francoforte 16:25
25.996 -0,19%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 6/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 6/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3494. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3536. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,3578.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```