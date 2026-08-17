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Analisi Tecnica: GBP/USD del 16/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 16/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 agosto

Sostanziale invarianza per il CABLE, che archivia la seduta con un 0%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,3548. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,3502. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,3594.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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