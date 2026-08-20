Milano 9:05
52.726 +0,21%
Nasdaq 19-ago
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Dow Jones 19-ago
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Londra 9:05
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Analisi Tecnica: GBP/USD del 19/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 19/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Moderatamente al rialzo la prestazione del CABLE, che chiude con una variazione percentuale dello 0,55%.

Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3631, mentre il primo supporto è stimato a 1,3556. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,3706.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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