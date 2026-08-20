Analisi Tecnica: GBP/USD del 19/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Moderatamente al rialzo la prestazione del CABLE, che chiude con una variazione percentuale dello 0,55%.
Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3631, mentre il primo supporto è stimato a 1,3556. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,3706.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)