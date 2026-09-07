Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 4/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Sostanzialmente invariata la seduta per l'Eurostoxx 50, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
La situazione di medio periodo dell'Eurostoxx 50 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 6.421. Supporto visto a quota 6.363. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 6.479.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)