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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 4/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 4/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per l'Eurostoxx 50, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

La situazione di medio periodo dell'Eurostoxx 50 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 6.421. Supporto visto a quota 6.363. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 6.479.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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