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Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,63%
L'Indice Hang Seng chiude a 25.171,1 punti
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03 settembre 2026 - 10.25
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Hong Kong mostra un frazionale ribasso dello 0,63% e archivia la seduta a 25.171,1 punti.
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