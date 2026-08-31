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Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,66%
L'Indice Hang Seng chiude a 25.414,92 punti
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31 agosto 2026 - 06.20
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Hong Kong mostra un frazionale ribasso dello 0,66% e archivia la seduta a 25.414,92 punti.
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