Milano 28-ago
52.616 0,00%
Nasdaq 28-ago
29.433 -0,70%
Dow Jones 28-ago
53.560 -0,02%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 28-ago
26.570 0,00%

Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,66%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.414,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,66%
Hong Kong mostra un frazionale ribasso dello 0,66% e archivia la seduta a 25.414,92 punti.
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