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Alibaba scivola nel premarket dopo che utili trimestrali mancano le attese degli analisti

Finanza
Alibaba scivola nel premarket dopo che utili trimestrali mancano le attese degli analisti
(Teleborsa) - In rosso Alibaba nel premarket di Wall Street dopo che il secondo trimestre ha fatto registrare utili ben al di sotto delle aspettative degli analisti.

Il colosso cinese dell’e-commerce quotato al NYSE ha chiuso il trimestre terminato a giugno 2026 con ricavi sono aumentati del 9% su base annua a 268,95 miliardi di yuan (RMB), equivalenti a circa 39,64 miliardi di dollari, sostanzialmente in linea con il consensus. L'utile diluito per ADS è sceso del 42% a 8,52 di yuan (1,26 dollari), contro i 10,03 yuan stimati dagli analisti. L'utile diluito per azione è sceso a 1,07 RMB (0,16 dollari) da 1,84 RMB del pari periodo 2025 (-42%).

I Ricavi derivanti dai servizi di cloud e intelligenza artificiale hanno raggiunto 48,4 miliardi di yuan, con una crescita annua accelerata al 45%, trainata dalla crescente adozione di prodotti legati all’IA. I Ricavi dei prodotti correlati all’IA sono saliti a 12,4 miliardi, segnando il dodicesimo trimestre consecutivo di crescita a tre cifre su base annua.

L’EBITA rettificato è sceso del 30% su base annua a 27,3 miliardi di RMB, con il relativo margine ridottosi al 10% dal 16%. La società ha attribuito il calo principalmente all’aumento degli investimenti in tecnologia, parzialmente compensato dal miglioramento dei risultati operativi nel segmento cloud e da una maggiore efficienza operativa negli altri segmenti.




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